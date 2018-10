La Cavese attende la capolista: Palomeque e Logoluso ai box

di Giuliano Pisciotta

Tutto pronto per l'arrivo della capolista. La Cavese arriva al match contro il Trapani dopo un turno di stop forzato, dovuto alle beghe relative a ripescaggi e ricorsi nelle categorie superiori. Il tecnico Modica dovrà rinunciare a Palomeque e Logoluso, oltre al lungodegente Bisogno, ma non si sbottona sulla formazione che metterà in campo contro la prima della classe.



«Abbiamo una partita importante - ha affermato l'allenatore biancoblu -, contro una squadra che sta facendo un gran lavoro, viste le problematiche avute in estate e visto il primo posto in classifica. Vorrei vedere una Cavese come quella vista col Matera, dal punto di vista dello spirito di squadra, con voglia di fare bene. C'è la capolista e di solito partite del genere non hanno bisogno di ulteriori motivazioni».



Gara da ex per mister Modica, cresciuto nel settore giovanile del Trapani. Qualche emozione particolare per il tecnico, «ma domani in campo noi siamo la Cavese e loro sono i nostri avversari. Mi aspetto un Trapani tecnicamente valido, con buone individualità che hanno fatto alzare il tasso qualitativo di un gruppo comunque buono. E' una squadra che non specula sul risultato e da parte nostra dobbiamo essere bravi a capire quali saranno i loro punti deboli».



Sarà ancora 4-3-3 per la Cavese, con possibilità di rivedere in campo la stessa formazione di partenza schierata contro il Matera. Unico dubbio, relativo alla posizione iniziale di Fella, da intermedio con licenza di offendere o da esterno offensivo con un po' di quantità in più in linea mediana.



Qui di seguito l'elenco dei convocati.

Portieri: 1 Vono, 22 De Brasi

Difensori: 3 Silvestri, 5 Manetta 19 Licata, 23 Bruno, 27 Inzoudine, 29 Lia

Centrocampisti: 4 Migliorini, 8 Favasuli, 11 Fella, 14 Tumbarello, 15 Mincione, 16 Buda, 20 Bettini, 21 Landri, 28 Nunziante

Attaccanti: 7 Rosafio, 9 Sciamanna, 10 De Rosa, 18 Flores Heatley, 24 Agate, 25 Zmimer, 26 Di Fazio

Indisponibili: Palomeque, Logoluso, Bisogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA