La Cavese sfida il recente passato: con la Vibonese, tutti convocati

di Giuliano Pisciotta

Sfida al recente passato. La Cavese affronterà domani la Vibonese dell'ex tecnico Giacomo Modica, fresco di parentesi più che positiva alla guida dei metelliani. L'allievo di Zeman, al netto di mugugni comunque fisiologici per una piazza che vanta importanti tradizioni calcistiche, ha ottenuto risultati importanti nella passata stagione, con un organico che, almeno sulla carta, è sicuramente inferiore a quello attuale, visto il curriculum dei singoli atleti.



Contenuti da accantonare dal fischio d'inizio del match di domani. E' il diktat di Checco Moriero che, pur nutrendo profondo rispetto per la Vibonese, ha chiesto alla sua Cavese una sola cosa: «Dobbiamo puntare esclusivamente alla sostanza finale, alla vittoria. Giocando bene o giocando male poco importa; ciò che conta è tornare a casa con i 3 punti».



Settimana particolare quella vissuta dal gruppo biancoblu. «Abbiamo lavorato a lungo sul piano mentale dopo la pesante sconfitta di Reggio Calabria - spiega Moriero -. Lì c’è stato un blackout totale rispetto alla partita con il Picerno, in cui abbiamo fatto vedere equilibrio e buon calcio. Abbiamo rivisto tutti gli errori fatti, ci abbiamo lavorato su, puntando però innanzitutto a tranquillizzare tutti».



Tutti convocati per domani. Moriero vuole il gruppo al completo, per garantire la giusta carica a chi scenderà in campo. Out i soli Rinaldi e Barba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA