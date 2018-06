La Cavese è ufficialmente prima nella graduatoria per i ripescaggi

di Giuliano Pisciotta

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso ufficiale la graduatoria delle vincitrici playoff di Serie D che ambiscono al ripescaggio in Serie C. La Cavese è prima, tenendo conto dell'unico criterio al momento valutato dalla lega, vale a dire la media punti per le gare giocate nella stagione regolare: il club metelliano ha il miglior coefficiente (2,235), davanti al Como (2,131) e al Matelica (2,088) tra le fomazioni vincitrici della post-season. Tra le perdenti in finale, il primo posto spetta al Campodarsego (2,500), davanti a Taranto (2,000) e Unione Sanremo (1,970).



Il primato per la Cavese è un passo importante per poter inoltrare la domanda di ammissione al campionato superiore. Resteranno però da valutare anche altri criteri di carattere gestionale, ma soprattutto relativi all'impianto di gioco. Le norme per i ripescaggi, infatti, non prevedono deroghe per i club; dunque non sarà possibile indicare un campo di gioco alternativo nel caso in cui non saranno completati entro fine luglio i lavori utili ad adeguare lo stadio Simonetta Lamberti ai criteri imposti dalla normativa.

