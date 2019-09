La Gelbison con l'Altamura di De Felice ritrova l'argentino Varela

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo l'inizio scoppiettante nella prima di campionato dove a guadagnarsi la scena è stato il difensore bomber Luigi Rizzo, autore di una tripletta, affronta la trasferta sul campo del Team Altamura, e prova a ripetere quanto di buono fatto nella gara casalinga. Sul campo dell'Altamura, la formazione cilentana trova subito il grande ex, infatti alla guida del club pugliese c'è Severo De Felice, che è stato il timoniere dei rossoblu vallesi nelle ultime due stagioni, ma non solo in panchina troviamo un ex anche in campo figura il difensore Chiochia. Intanto il tecnico della Gelbison Alessio Martino, può contare sul rientro dell'attaccante argentino Varela, il quale potrebbe essere schierato fin dall'inizio. La squadra dopo la rifinitura mattutina, nel pomeriggio si è trasferita ad Altamura. La gara di domani inizia alle ore 15 e sarà diretta da Ursini di Pescara.

