La Gelbison cade in casa vince il derby la Sarnese

di Gerardo Lobosco

La Gelbison ferma la sua corsa e dopo quattro risultati utli che l'avevano portata nella parte nobile della classifica e cade in casa per mano della Sarnese, che invece dal canto suo brinda al primo successo stagionale e lo fa andando ad espugnare il Morra di Vallo della Lucania. La rete che ha deciso la sfida tra le uniche due formazioni salernitane del girone H di serie D l'ha firmata Sellitti al 27' del primo tempo sfruttando al meglio un errore in fase difensiva di Mejri. Un successo che fa prendere una bella boccata dì ossigeno alla classifica della Sarnese, mentre frena la corsa nella zona alta per la Gelbison. A fine gara è apparso molto soddisfatto il tecnico dei sarrastri Cusano, mentre De Felice della Gelbison, era amareggiato ma non preoccupato. "Il nostro obiettivo resta la permanenza in D. Ora pensiamo alla prossima gara e continuiamo a lavorare come abbiamo fatto finora".

