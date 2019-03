Gelbison cede 2-1 al Picerno Non basta la rete di De Luca

di Gerardo Lobosco

Nel recupero della 27esima giornata di serie D la Gelbison impegnata sul campo della capolista Picerno non riesce a fermare la corsa della compagine lucana che grazie al successo 2-1 ottenuto con i cilentani allunga il vantaggio sul Cerignola e consolida la sua leadership nel girone H. La Gelbison scesa in campo con una formazione largamente rimaneggiata per le assenze di una decina di titolare rimasti ai box perchè infortunati o squalificati come nel caso di Mejeri e Cammarota, e senza l'ausilio del tecnico Severo De Felice, anch'egli squalificato, ha tenuto testa al team di Giacomarro,ma alla fine ha dovuto cedere l'intera posta alla formazione potentina. Il Picerno dopo 10' è passato in vantaggio grazie alla rete di Vanacore e sull'1-0 si è andati al riposo. Nella ripresa la Gelbison con Fabio De Luca al 16' ha trovato il pareggio, ma al 31' è arrivata la rete del subentrato Gallon, il quale ha messo a segno la marcatura che ha deciso il match a favore dei lucani. Con questi tre punti il Picerno vola a quota 65 e consolida il primato, mentre la Gelbison resta ferma a 33 distante solo tre punti dalla zona rossa dei play out, e domenica altra sfida di cartello per i vallesi al Morra arriva il Taranto.

