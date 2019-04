La Gelbison cede nella ripresa: 2-0 a Bitonto, rischio play out

di Gerardo Lobosco

La Gelbison non riesce a tornare con un risultato utile dalla trasferta in terra pugliese sul campo del Bitonto che dopo aver chiuso in parità la prima frazione nella ripresa opera l'allungo e riesce a vincere 2-0 grazie alle reti al 11' di Turitto, e quella di Picci, a dieci minuti dal termine che di fatto chiude i conti e rilancia la squadra del tecnico Pizzulli, in zona play off al quarto posto scalzando il Savoia, mentre fa rimanere appena fuori dalla zona minata dei play out la Gelbison che vanta un solo punto di vantaggio sul Nola che occupa la sestultima posizione che costringerà a giocare la fase post season per conservare la categoria. E la situazione non è peggiorata in quanto le dirette antagoniste hanno tutte perso. E giovedì nel turno pre pasquale la Gelbison di De Felice, al Morra di Vallo della Lucania, ospita in un derby regionale il Gragnano terzultimo con 29 punti e all'ultima chiamata.

