La Gelbison perde per oltre un mese l'attaccate Davide Evacuo

di Gerardo Lobosco

Per il tecnico dela Gelbison Severo De Felice, arriva una inattesa ed imprevista tegola che si abbatte sul suo capo e che lo costringerà per un mese a rinunciare alle prestazione del forte attaccante partenopeo Davide Evacuo, il quale di urgenza è stato costretto a subire un intervento chirurgico per l'asportazione dell'appendice. Proprio non ci voleva questo intoppo a meno di due settimane dal debutto in Coppa Italia sul campo del Savoia. Intanto il direttore dell'area tecnica Riccardo Paolino, sta sondando il mercato e non è escluso che nei prossimi giorni venga annunciato un nuovo innesto. La squadra dopo il test amichevole con la Juve Stabia beneficia di qualche giorno di riposo prima di riprendere il 16 la seconda parte della preparazione.

