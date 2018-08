La Gelbison si presenta ai tifosi nella piazza di Vallo della Lucania

di Gerardo Lobosco

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia previsto per domenica 2 settembre alle ore 18 sul campo del Savoia, la Gelbison si presenta ai tifosi rossoblù vallesi con una simpatica cerimonia che si tiene nella piazza centrale del centro cilentano. E domani sera a partire dalle ore 20,30 è previsto un aperitivo con i calciatori e i dirigenti del club, a seguire passerella sul palco dei protagonisti di questa stagione 2018/19 e nell'occasione sarà svelata la nuova casacca che la squadra del tecnico Severeo De Felice, adotterà in questo torneo.



A conclusione della cerimonia di presentazione è previsto un concerto di Lucio Negri. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Gelbison.

© RIPRODUZIONE RISERVATA