La Gelbison torna a fare punti: buon pari con il Cerignola

di Gerardo Lobosco

La Gelbison ottiene un pareggio al cospetto del forte Audace Cerignola e interrompe la sequela di quattro sconfitte consecutive che l'hanno fatta scivolare a ridosso della zona minata dei play out. Contro la formazione pugliese i rossoblu cilentani pareggiano a reti inviolate, ma recriminano per non essere riusciti a portare a casa l'intera posta in quanto la squadra di De Felice, ha giocato per più di un'ora con l'uomo in più per l'espulsione rimediata da Alessio Esposito reo di aver commesso un brutto fallo. Nonostante i tentativi portati dagli avanti cilentani la porta del Cerignola è rimasta inviolata. La Gelbison sale a quota 34 e resta ad un punto dai play out. E domenica trasferta sul campo del Bitonto

