La Nocerina attende il Bitonto: quattro rientri per Di Costanzo

di Giuliano Pisciotta

Quattro rientri in gruppo per la Nocerina in vista del match di domani pomeriggio con il Bitonto. Mister Di Costanzo ritrova contemporaneamente il portiere Scolavino, l'esterno Festa, il centrocampista Carrotta e l'attaccante Conte. Buone nuove, dunque, anche dai vari Liurni e Mannone, che in settimana avevano destato qualche piccola preoccupazione al tecnico dei molossi.



Al San Francesco la Nocerina è chiamata a confermare la buona prestazione di Nardò, che è valsa la prima vittoria esterna stagionale e un posticino di provvisoria tranquillità in classifica. Con l'organico praticamente al completo, i rossoneri si ritroveranno di fronte un Bitonto “avvelenato” dopo il ko interno con l'Agropoli. I neroverdi - che contano in campo sugli ex molossi Lattanzio e Marsili - scendono in campo con il 3-5-2, modulo peraltro già sperimentato anche da mister Di Costanzo nelle ultime due uscite stagionali.



Ipotesi percorribile, comunque, resta anche il 4-2-3-1, tenendo presente anche la grande abbondanza di attaccanti convocati per la sfida di domani. Qui di seguito l'elenco completo.



PORTIERI: Scolavino, Leone

DIFENSORI: Campanella, Ciampi, De Siena, Festa, Mannone, Matrone, Romano

CENTROCAMPISTI: Carrotta, Corcione, Di Lollo, Landri, Mincione, Poziello

ATTACCANTI: Carrafiello, Conte, Lava, Liurni, Messina, Pisani, Sorgente, Tshibamba

