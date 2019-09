La Nocerina attende Tshibamba, intanto tessera l'ennesimo portiere

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina attende entro le prossime ore il transfert internazionale per poter impiegare in campionato il centravanti Tshibamba. L'atleta belga-congolese si allena da settimane con i rossoneri e pare aver superato i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, al punto che mister Di Costanzo potrebbe convocarlo già per la gara di domenica contro il Brindisi.



E a proposito del match del Fanuzzi, sono attese decisioni relative all'ordine pubblico. L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha sottolineato possibili profili di rischio relativi alla concomitante trasferta dei tifosi nocerini a Brindisi e dei supporters della Casertana nella vicina Francavilla Fontana.



Tornando in casa Nocerina, continua il valzer di portieri alla corte del presidente Maiorino. Il club ha ufficializzato il tesseramento di Luca Bertolini, classe 2000, che accresce la “batteria” di estremi a disposizione del tecnico. L'ultimo arrivato, giunto in prestito dalla Viterbese, si unisce infatti ai vari Leone, Scocco, Guddo e Scolavino. Decisamente troppi!

