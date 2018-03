La Nocerina fa richiesta al Paceco per spostare alle 15 l'inizio della gara

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina ha inviato alla dirigenza del Paceco una richiesta di spostamento del fischio d'inizio alle 15 per la gara in programma domenica allo stadio San Francesco. Al momento il club siciliano non ha ancora fatto pervenire risposte agli uffici di via Matteotti.



Nel frattempo, i molossi ripartono col lavoro infrasettimanale per non spezzare il ritmo indiavolato intrapreso da un mese e mezzo. Le sei vittorie consecutive hanno portato i rossoneri a una sola lunghezza dalla vetta della classifica, restituendo anche un pizzico di entusiasmo in più alla piazza, apparsa molto fredda già da inizio stagione, eccezion fatta per il costante apporto degli ultrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA