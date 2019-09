La Nocerina funziona solo a metà: ko firmato dall'ex Cavese D'Ancora

di Giuliano Pisciotta

Una Nocerina bella a metà esce sconfitta di misura dal Fanuzzi di Brindisi. Punteggio finale di 1-0 per i padroni di casa, in gol alla mezz'ora della ripresa con D'Ancora, centrocampista ex Cavese, che approfitta di una mezza disattenzione difensiva dei rossoneri e regala 3 punti ai biancazzurri pugliesi.



Nella prima frazione i molossi se la giocano alla pari con la squadra di Olivieri, nonostante le differenze di organico e il lungo lavoro precampionato svolto a Sturno da Montaldi e soci. Poziello e Liurni prendono per mano la Nocerina, sebbene le azioni pericolose giungano solo dopo la mezz'ora; Lava, promosso titolare dopo il gol all'esordio contro il Grumentum, non concretizza un buon cross di Carrafiello; Poziello manca clamorosamente la deviazione a rete su un invitante assist di Carrotta dalla corsia mancina.



Nella ripresa il Brindisi riparte meglio, ma l'estremo rossonero Leone si fa trovare pronto su Montaldi e Marino, dimostrando ancora una volta di valere la maglia da titolare dopo aver già guadagnato la fama di “para-rigori. Nulla può tuttavia su D'Ancora, che alla mezz'ora si infila nel varco giusto e in diagonale fa 1-0. Negli ultimi minuti, Matrone rimedia il secondo cartellino giallo e lascia la Nocerina in inferiorità numerica, di fatto smorzando ogni ulteriore velleità della Nocerina di poter riequilibrare le sorti dell'incontro.

