La Nocerina muove i primi passi: a centrocampo tesserato Carrotta

La Nocerina muove i primi passi di calciomercato. Dopo aver perfezionato la conferma dell'esterno Simone Festa - titolarissimo nella passata stagione con 32 presenze e 1 gol - e il tesseramento del portiere Lorenzo Leone (classe 2000, ex Sorrento e Monterosi), il club ha reso noto l'ingaggio di un nuovo centrocampista.



Si tratta dell'interno Vincenzo Carrotta (nella foto), classe 1995, cresciuto nel vivaio del Chievo Verona. Tanta Serie C per il nuovo molosso, con le maglie di Juve Stabia, Akragas e Paganese, prima della duplice parentesi in Serie D nella scorsa stagione, tra le file di Prato e Fidelis Andria.

