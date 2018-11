La Sarnese attende il Gragnano: ballottaggio in mediana per Cusano

di Giuliano Pisciotta

Sarnese quasi al completo per lo scontro salvezza contro il Gragnano. Domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15, i sarrastri proveranno a sfatare il tabù “Squitieri”, che dura ormai da troppo tempo. L'ultimo successo ufficiale dei granata sul sintetico amico, infatti, risale all'ultimo turno casalingo di regular season nello scorso campionato.



Il 29 aprile la Sarnese vinse 3-0 contro il Picerno, con due calci di rigore di Elefante e tris firmato da Petricciuolo. In questo campionato, solo il Bitonto ha lasciato punti a Sarno, alla quarta giornata, con gara conclusa a reti inviolate. E a proposito di tabù, il Gragnano in versione “viaggiante” è completamente a secco in questa stagione, avendo perso tutte le gare in trasferta con Sorrento, Taranto e Cerignola.



Dunque, sfida apertissima alla quale la Sarnese arriva con l'organico praticamente al completo, con le assenze di Pianese e dello squalificato Siciliano, che sconta domani il secondo e ultimo turno di stop rimediato dopo l'espulsione nella gara col Cerignola. Un ballottaggio per mister Pompilio Cusano, chiamato a scegliere a centrocampo tra Sorriso e Varriale, per completare il tris di centrali da opporre ai pastai.

