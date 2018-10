La Sarnese chiama i suoi tifosi: parte dell'incasso in beneficenza

di Giuliano Pisciotta

La Sarnese si prepara al delicatissimo match casalingo contro un lanciatissimo Bitonto, seconda della classe reduce dal meritato successo contro la corazzata Cerignola. I granata viaggiano sulle ali dell'ottimismo dopo l'ottimo pareggio strappato in trasferta contro il Nardò.



Ottimismo che sperano di riscontrare anche domenica tra gli sportivi sarrastri. La gara è in programma alle 15 e la dirigenza guidata dal presidente Diodati conta di vedere una tribuna gremita al "Felice Squitieri". E accanto al sostegno alla squadra, i tifosi presenti allo stadio domenica daranno anche il loro contributo a un'iniziativa di beneficenza.



La società devolverà infatti 1 euro per ogni biglietto venduto al progetto benefico "Il profumo della vita", volto ad acquistare beni e generi di prima necessità al Centro Laila Onlus di Castel Volturno (Ce), un'associazione che accudisce quotidianamente oltre 40 bambini, immigrati e italiani, bisognosi di cure.

