La Sarnese crolla negli ultimi 10': Fasano vince e centra la salvezza

di Giuliano Pisciotta

Una sonora scoppola in Puglia per la Sarnese, che rimedia un secco 5-1 per mano del Fasano. I granata di mister Pepe riescono a creare ben pochi pericoli a dispetto della formazione di casa, che ha meritato il successo pur dilagando solo negli ultimi 10 minuti dell'incontro.



Primi rischi per i sarrastri dopo meno di un quarto d'ora, con la traversa che aiuta Mennella a sventare il vantaggio su calcio di punizione di Corvino. Ma l'appuntamento col gol è rinviato di pochi minuti, con Andrea Sannia che devia sfortunatamente alle spalle del proprio portiere su corner dello stesso Corvino.



Zicarelli e lo stesso Corvino creano altre due opportunità prima dell'intervallo, legittimando il vantaggio del Fasano. Nella seconda frazione il copione non cambia e dopo una fiammata dei sarrastri al quarto d'ora - Guarnieri coi pugni si oppone a Cassata -, arriva il raddoppio dei padroni di casa: Montaldi scambia bene con Zicarelli, poi scarica una conclusione chirurgica alle spalle di Mennella.



La Sarnese tira fuori la testa pochi minuti dopo, con Simone Sannia che spedisce in rete un pallone vagante nell'area pugliese, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Portieri a lungo inoperosi, prima che il Fasano indirizzi definitivamente l'inerzia del match in proprio favore.



Dal 35' al 44' i pugliesi calano il tris con Corvino, Forbes e Ganci che fissano il punteggio sul definitivo 5-1 e regalano al Fasano la certezza aritmetica di giocare ancora in Serie D anche nella prossima stagione. Per la Sarnese un passivo molto pesante, ma in classifica non cambia assolutamente nulla, viste le concomitanti sconfitte di tutte le dirette concorrenti in zona playout. Giovedì, nel turno infrasettimana pre-pasquale, i granata torneranno al Felice Squitieri dove ospiteranno la Fidelis Andria.

