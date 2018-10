La Sarnese scagiona il medico: «Provocato da un atleta ospite»

di Giuliano Pisciotta

La Sarnese si schiera al fianco del medico sociale, allontanato ieri dal campo nel corso della gara con il Bitonto. Con una nota diffusa dall'ufficio stampa, la dirigenza guidata dal presidente Emilio Diodati esprime solidarietà al dottor Basilio Crescenzo.



«È un serio professionista e ha subito gravi provocazioni in campo da parte di un calciatore. Episodi che nel calcio non dovrebbero mai avvenire, per il rispetto dei valori che sono alla base di questo sport».



Nella fase finale del match il medico sociale dei sarrastri - a detta dei tesserati del Bitonto - avrebbe colpito Di Bari, esperto calciatore della formazione pugliese. Ora tocca attendere il giudice sportivo, per comprendere cosa ha riportato il direttore nel referto di fine gara e quale sanzione sarà inflitta al dottor Crescenzo.



«Il dottore - conclude la nota ufficiale della Sarnese - è conosciuto e molto benvoluto da tutti; etichettarlo diversamente sarebbe un affronto ai tanti anni di professionalità e correttezza dimostrati sia in campo sportivo che sanitario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA