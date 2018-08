La Sarnese scalda i motori: pari in amichevole col Formia

di Giuliano Pisciotta

Pareggio a suon di gol per la Sarnese, che nel pomeriggio ha ospitato il Formia in amichevole. I granata di Cusano hanno impattato col punteggio di 2-2 con i pontini, trovando le reti di Cacciottolo (nella foto) e Mariani, ma subendo la rimonta dei laziali grazie ai gol del figliol prodigo Zaccaro e di Petronzio, due bomber che nella scorsa stagione hanno realizzato 18 e 14 gol, il primo con la maglia del Nola, il secondo con la stessa casacca del Formia.



Tra i sarrastri, ancora buone indicazioni dai "giovanotti" di mister Cusano, che stanno gradualmente recependo le idee tattiche dell'allenatore e sono pronti a misurarsi domenica con la prima partita ufficiale della stagione: alle 18 il fischio d'inizio della gara interna con il Portici, valida come turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA