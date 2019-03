La Sarnese si arrende solo al 95': la capolista Picerno vince di misura

di Giuliano Pisciotta

Una strenua difesa di un possibile risultato di prestigio. Il sogno di bloccare sul pari la capolista Picerno, però, si dissolve al 5' di recupero della ripresa, quando i lucani trovano il gol-vittoria firmato da Fontana. Un gol che lascia tanto amaro in bocca ai sarrastri, che hanno saputo stringere i denti e soffrire al cospetto della formazione di mister Giacomarro.



La traversa colpita da Santaniello nel primo tempo e le parate di Mennella sembravano poter restituire un pomeriggio importante ai granata dell'Agro, per i quali anche un solo punto avrebbe avuto un enorme valore. I punti non sono arrivati, ma la gara di oggi ha evidenziato che l'undici di mister Pepe può scendere in campo senza temere alcun avversario.



La classifica è ancora aperta: 6 punti di distacco dalla salvezza diretta a 6 giornate dal termine lasciano ancora aperti spiragli per la squadra del presidente Diodati, che nelle prossime due gare dovrà affrontare altrettanti scontri diretti - a Nola e in casa con il Sorrento -, che diranno molto sulle reali chance di salvezza diretta della Sarnese in questo campionato.

