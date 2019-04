La Turris annienta il Città di Messina: scatenato Longo, eurogol Addessi

di Raffaella Ascione

Assolo Turris al Liguori. I corallino travolgono il Città di Messina con sei reti ed intascano altri tre punti che potrebbero tornare utili in proiezione graduatoria ripescaggio. Al comunale non c’è storia. Dopo un primo tentativo di marca peloritana – sarà di fatto l’unica conclusione nello specchio della porta – con Silvestri, salgono in cattedra Longo e compagni, che annichiliscono l’avversario. Protagonista di giornata, il capitano corallino, a segno con una tripletta che gli consente di staccare Crucitti (a segno contro la Palmese) in classifica cannonieri: comanda adesso il bomber corallino con ventidue reti all’attivo.



Contro i peloritani, mister Fabiano deve rinunciare allo squalificato Esempio – al suo posto un autoritario Fabiano – ma ritrova l’attaccante Celiento, al rientro dal turno di stop e protagonista di una prestazione sopra le righe (per lui tre assist ed un palo). In mediana, al fianco degli impeccabili Vacca ed Aliperta, il baby Fibiano.

Il vantaggio corallino arriva al minuto 25. Celiento pennella dalla sinistra per Longo, che di testa firma il ventesimo sigillo stagionale. Dopo il velleitario tentativo di Berra su punizione (corre il 44’), arriva allo scadere della prima frazione di gioco il raddoppio della Turris, nemmeno a dirlo con Longo, che stavolta la mette dentro con una zampata sotto misura sul cross dalla destra di Celiento.



Nella ripresa, due minuti e l’inarrestabile capitano firma la sua personale tripletta. Addessi rimedia una punizione dal limite: la vellutata battuta di Aliperta viene deviata da Paterniti sulla traversa, con il bomber che di rapina si fionda sulla sfera e la butta per la terza volta in fondo al sacco. Al 7’ Turris ad un passo dal poker con una deliziosa giocata lungo l’asse Longo-Celiento, la cui conclusione viene sventata da Paterniti. Altra ghiotta occasione di marca corallina al 13’, quando Celiento – prestazione da incorniciare la sua – sfiora la marcatura con un pregevole tiro a giro che si stampa sul palo. Poker servito al 19’ con un eurogol di Addessi, che dai 25 metri fulmina Paterniti con una micidiale staffilata. Girandola sostituzioni per la Turris, che ritrova anche Varchetta, al ritorno in campo dopo circa due mesi e mezzo. Pokerissimo al 36’, frutto di una letale ripartenza corallina: Guarracino serve centralmente Cunzi, che non deve far altro che appoggiare in rete. Al 41’ potrebbe trovare il gol della bandiera il Città di Messina. Il direttore di gara sanziona con il penalty l’intervento di Varchetta ai danni di Codagnone: dal dischetto Argomenti, con Casolare che intuisce e neutralizza. La sesta marcatura arriva in pieno recupero con Guarracino, che riceve un assist al bacio – il terzo di giornata – da Celiento e da distanza ravvicinata la mette dentro.



Nel post partita, torna a parlare il tecnico Fabiano. «Necessario per chiarire che non c’è alcun problema con la società. Al contrario, ho un ottimo rapporto con la società, soprattutto con il presidente. Il silenzio post Castrovillari? Ero nervoso ed ho preferito evitare dichiarazioni. Oggi grande vittoria, al di là di classifica e quoziente punti. Questo è un gruppo incredibile, composto da uomini di spessore».

