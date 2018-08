La Turris asfalta il Pomigliano nel ricordo del «Leone»

di Raffaella Ascione

Non c’è storia al Liguori. Nell’esordio stagionale in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, la Turris rifila un sonoro poker al Pomigliano ed accede al primo turno della competizione tricolore. Ad attendere adesso i corallini, i cugini della Nocerina. Gara di fatto già in ghiaccio al termine della prima frazione di gioco, con i padroni di casa sul 3-0. Nella ripresa, poi, prima il poker e poi il rigore fallito da Celiento che avrebbe potuto rendere ancor più corposo lo score.



Prima della gara, il commosso ricordo che dal settore Distinti si è levato in memoria di Luigi Como, il giovane ultras scomparso due settimane fa, stroncato da una malattia. Una delegazione della società - guidata dal presidente Colantonio - e capitan Longo, hanno raggiunto la postazione centrale del settore, omaggiando la famiglia del «Leone» - presenti il padre Pasquale, storico massaggiatore della Turris e la sorella Rosa - con una maglia ufficiale ed un mazzo di fiori. E poi ancora cori, per tutta la durata del match, in memoria di Gigi Como.



Nel 4-3-3 proposto da mister Grimaldi, linea difensiva – a presidio della porta difesa da D’Inverno – composta dagli esterni Federico e Marotta e dai centrali Lagnena e Varchetta; in mediana fiducia a Franco, affiancato da Vacca e Auriemma; tridente composto da Cunzi, Signorelli e Longo. Panchina iniziale, dunque, per Aliperta e Celiento. Atteggiamento speculare per il Pomigliano dell’ex Sergio La Cava, imbottito di under (ben sei quelli inseriti nello schieramento iniziale).



Match sbloccato al 13’ da capitan Longo, che insacca con un colpo di testa in tuffo su traversone dalla sinistra di un ispirato Marotta, ottimamente innescato da Franco. Due minuto più tardi ci prova il Pomigliano con un colpo di testa di Altea – imbeccato su punizione dell’ex La Montagna – che finisce di poco alto sulla traversa. Al 18’ brivido nell’area corallina, complice un malinteso fra Federico e D’Inverno: non ne profitta La Montagna, che calcia sul fondo a porta sguarnita. Il raddoppio al 38’ con Signorelli, che di testa – su assist di Longo – firma il 2-0 finalizzando una pregevole azione. Allo scadere della prima frazione di gioco, la magia di Cunzi che vale il 3-0: il suo tiro a giro dal limite dell’area non lascia scampo all’estremo difensore granata.



Sette minuti di gioco della ripresa ed è poker Turris: di Vacca la conclusione vincente dopo la traversa centrata di testa da Longo, ancora una volta servito al bacio da Marotta. Al quarto d’ora ci prova ancora Longo, stavolta in acrobazia, trovando un attento Schiano a dirgli di no.



Al 28’ la Turris potrebbe calare il pokerissimo: caparbio affondo di Longo, messo giù in area da Banco. Nessun dubbio per il direttore di gara, che indica il dischetto: la conclusione dagli undici metri di Celiento viene però neutralizzata da Schiano.



«Si sono viste buone cose, altre invece vanno migliorate», esordisce così il tecnico corallino Grimaldi. «Abbiamo sostanzialmente condotto la gara, in avanti si sono viste combinazioni interessanti, e per quanto ci siamo meccanismi la limare, sono soddisfatto. Diversi ballottaggi? Dispongo di una rosa omogenea, che offre varie alternative. Una sana competizione non può che far bene al gruppo. Gironi? Se ci troveremo contro una fra Bari ed Avellino, non cambierà la nostra posizione. Puntiamo ad un campionato importante, certo, ma seguendo il nostro percorso. Cominciato sul campo oltre un mese fa».

