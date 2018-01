La Turris chiama a raccolta i tifosi: prezzi popolari contro il Manfredonia

di Raffaella Ascione

I tifosi al centro del progetto Turris. Questo il senso dell'iniziativa promossa dalla società corallina in occasione della prossima gara interna - autentica sfida salvezza - contro il Manfredonia dell'ex Giovanni Baratto. Il club, nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento della città, ha infatti deciso di praticare prezzi decisamente popolari contro i sipontini: 5 euro per la Tribuna Strino e 3 euro per il settore Distinti. Indetta, come reso noto dalla società del presidente Antonio Colantonio, una «speciale giornata corallina».



I titolari di tessere stagionali potranno infatti accedere regolarmente al comunale di via Ungheria, mentre non saranno rilasciati ulteriori accrediti rispetto a quelli destinati agli organi di stampa.

«Una decisione comune - fa sapere il club corallino - partita dal presidente e condivisa da tutta la società».

