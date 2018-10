La Turris domina a Marsala, il colpaccio sfuma dagli undici metri

di Raffaella Ascione

Un'altra prestazione maiuscola. La Turris conferma anche a Marsala gli evidenti segnali di crescita - sul piano del gioco come dell'intensità - e torna con un pari dal Nino Lombardo Angotta. Un punto che sa d'amaro per i corallini, che alla mezz'ora del primo tempo falliscono la più ghiotta delle occasioni. Dagli undici metri, con Cunzi, che si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore siciliano. Una gara dominata dai corallini, che - rigore a parte - confezionano una gran mole di palle gol, schiacciando l'avversario. Dal canto suo, il Marsala si fa vivo in pieno recupero con l'ex di turno Sekkoum, con un velenoso calcio di punizione.



In Sicilia mister Fabiano propone due novità nell'undici iniziale. Tra i pali torna D'Inverno, completamente ristabilitosi dall'infortunio alla spalla; panchina invece per l'acciaccato capitan Longo (entrato alla mezz'ora del secondo tempo), al suo posto Guarracino.



Dopo un primo quarto d'ora di studio, i corallini cominciano a guadagnare progressivamente campo. Alla mezz'ora il tocco di mano dell'altro ex, il difensore centrale Maraucci, che propizia il penalty poi fallito da Cunzi. Si tratta del secondo rigore consecutivo sprecato dai corallini, dopo quello sbagliato da Longo contro il Messina. È lo stesso Cunzi, due minuti più tardi, a tentare il riscatto con una velenosa conclusione dalla distanza che trova la decisiva opposizione del portiere dei casa. Nel finale di frazione, sono Cunzi e Celiento a tenere in apprensione la retroguardia siciliana.



Nella ripresa, ancora Cunzi tra il 18' ed il 21': gol solo sfiorato. Dopo un timido tentativo di Balistreri al minuto 28, è di marca siciliana l'ultima occasione del match. Velenosa la punizione di Sekkoum, che in pieno recupero trova la traversa a dirgli di no.



A fine gara piovono applausi convinti per l'undici di Fabiano dal settore riservato ai tifosi corallini. Completato il ciclo di ferro - Bari, Messina e Marsala - con 5 punti all'attivo, per la Turris, adesso, due gare interne consecutive contro Cittanovese ed Acireale.

