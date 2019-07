La Turris fa vacillare Addessi: se ne riparla lunedì

di Raffaella Ascione

Lo tentano prepotentemente le sirene della C, quelle di sponda metelliana, ma non è detto che Simone Addessi, reduce da uno spumeggiante campionato con la Turris, alla fine non resti in casacca corallina. L’ex Fondi ha incontrato questo pomeriggio la proprietà, ma il confronto non si è rivelato risolutore. Merito della Turris e della sua capacità persuasiva. L’offerta del club e le prospettive di conquistare la serie C in maglia corallina, attraverso il ripescaggio o da protagonista sul campo, hanno indotto il calciatore ad un’ulteriore riflessione. L’attaccante, che approderebbe alla Cavese passando per la Juve Stabia, ha chiesto altre 48 ore di tempo per sciogliere ogni riserva. Su di lui Se ne riparla lunedì, dunque.



Nel frattempo, la Turris resta silenziosamente alla finestra, in attesa anzitutto del Consiglio Federale del 12 luglio – che si pronuncerà sulla composizione dell’organico della prossima serie C, ratificando riammissioni e ripescaggi – e poi dell’eventuale riapertura dei termini per presentare la propria domanda di ripescaggio. Le speranze risultano però ad oggi ridotte al lumicino per i corallini, in virtù delle quattro domande di riammissioni (presentate da Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese) e le tre di ripescaggio (Modena, Cerignola e Reggiana) a fronte dei sei posti liberi in C.

