La Turris volta pagina: ufficiale il ritorno di Fabiano

di Raffaella Ascione

Il presidente corallino Antonio Colantonio ha sciolto ogni riserva. Sarà Franco Fabiano a sedere sulla panchina della Turris nel dopo Grimaldi. Per il tecnico torrese si tratta di un ritorno alla guida della squadra della propria città, dopo l'intensa esperienza vissuta nella stagione 2012/13, culminata col successo in Coppa Italia al Curi di Perugia contro il Delta Porto Tolle. Quell'anno la Turris concluse il campionato al secondo posto, guadagnando poi l'accesso - nella stagione successiva - alla Tim Cup.



L'ufficializzazione di Fabiano è arrivata con un certo anticipo rispetto ai tempi inizialmente preventivati: l'annuncio era infatti atteso per la giornata di giovedì, anche in virtù dell'impegno di Coppa di mercoledì pomeriggio - in programma i 32esimi di finale - allo stadio Italia di Sorrento.



Fabiano dirigerà il primo allenamento al Liguori giovedì 4 ottobre,in vista del prossimo match interno contro il Rotonda.

