La Turris mette a punto la difesa, accordo anche con Aliperta

di Raffaella Ascione

Si delinea in maniera sempre più netta la Turris che sarà. Nel segno di quella che nella passata stagione ha macinato punti e record. Il club ha ufficializzato altre quattro conferme, spalmate tra under ed elementi di assoluta esperienza. Resteranno in rosso corallo i difensori centrali Francesco Di Nunzio e Stefano Riccio, l’esterno Stefano Esempio (alla sua terza stagione in maglia corallina) ed il baby centrocampista (classe 2001) Giuseppe Esposito, prodotto del vivaio.

Non ha nemmeno considerato opzioni alternative, il difensore Di Nunzio. «Il presidente ed il direttore Primicile sono persone fantastiche. Il mio unico pensiero era ed è la Turris. Sono bastati pochissimi minuti ed una stretta di mano: abbiamo un lavoro da portare avanti e vogliamo far bene, sia in D che in C».



Sulla stessa lunghezza d'onda Stefano Riccio, autore della «storica rete contro il Bari, che fece esplodere il Liguori. «Non ho preso in considerazione nessuna offerta. A dire il vero neanche mi interessava sapere chi mi ha cercato. Ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi riportato alla Turris».



Nel frattempo, nella serata di ieri ha sortito esito positivo l’incontro con il centrocampista Domenico Aliperta. Manca ancora l’ufficialità, ma anche lui continuerà a far parte del gruppo a disposizione di mister Fabiano.

