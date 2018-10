La Turris mette a punto la difesa: tesserato l’ex Cavese Marino

di Raffaella Ascione

Il tesseramento è avvenuto in extremis, in tempo utile per la gara di domani al San Nicola. Guglielmo Marino, terzino sinistro classe ‘99, è ufficialmente un calciatore della Turris. Il club corallino aveva raggiunto un’intesa con il calciatore già da qualche giorno. Poi la risoluzione consensuale del contratto che legava il giovane alla Cavese - senza intoppi la trattativa fra le due società -, depositata in tempo utile in Lega per procedere al nuovo tesseramento.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli e reduce da una positiva esperienza con i metelliani - nella passata stagione, in Serie D, ha collezionato 22 presenze - Marino farà dunque parte della spedizione corallina al San Nicola contro il Bari di De Laurentiis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA