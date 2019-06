Turris, colpo Da Dalt: «Società determinata»

di Raffaella Ascione

L’accordo è stato suggellato nella giornata di ieri. Oggi l’ufficialità. Franco Da Dalt, esterno offensivo classe 1987, vestirà nella prossima stagione la maglia della Turris.

L'argentino è reduce dalla promozione in serie C con l’Avellino, con cui ha tra l’altro ottenuto la vittoria nella poule scudetto. Con i lupi irpini, cui si è legato nella sessione di mercato di dicembre dopo un avvio di stagione a Campobasso, ha collezionato 27 presenze e tre reti, condite tra l’altro da cinque assist serviti ai compagni (uno nello spareggio promozione contro il Lanusei).

Già vicino alla Turris proprio nel dicembre scorso, Da Dalt è adesso pronto ad alimentare ambizioni e sogni corallini. «Sono felicissimo di entrare a far parte della grande famiglia della Turris. Questa società, che mi ha voluto fortemente, vuole far bene ed ha obiettivi ben chiari. Ho visto la rosa a disposizione del mister, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni quest’anno».



Nel frattempo, arriva da Palazzo Baronale la conferma che ci sarà anche un esponente istituzionale al fianco della Turris in occasione dell’incontro di giovedì mattina con Ghirelli, numero uno della Lega Pro. Si tratta di Alfonso Ascione, Capo di Gabinetto del Sindaco, che va dunque ad aggiungersi all’avvocato Coccoli, che avrà invece il compito di illustrare nel dettaglio la questione tribuna.

