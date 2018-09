La Turris non funziona: nuovo ko a San Cataldo

di Raffaella Ascione

Un'altra sconfitta. La seconda consecutiva in trasferta. La Turris cede di misura alla Sancataldese ed incassa stavolta il fermo disappunto dei circa 70 coraggiosi giunti nella provincia di Caltanissetta. Al Valentino Mazzola decide una rete di Ficarrotta al quarto d'ora della seconda frazione di gioco. Corallini parsi con poche idee e con evidenti difficoltà a tradurle in manovra.



Nel 4-3-3 proposto in terra siciliana non mancano le novità. Invariata la linea difensiva rispetto a sette giorni fa, con Auriemma esterno sinistro e Lagnena al centro con Di Nunzio. Sorpresa in mediana: Aliperta e Franco completano la linea con Vacca. In avanti out Cunzi: tridente composto quindi da Celiento, Messina e Longo.

La gara stenta a decollare: decisamente avara di emozioni la prima frazione di gioco. Dopo un maldestro tentativo di Aliperta, al 25' spreca clamorosamente Ficarrotta su assist di Condorelli.



Nella ripresa, padroni di casa più vivaci con l'innesto di Aloia. Al quarto d'ora Ficarrotta firma il gol partita con una velenosa conclusione dal limite che infila D'Inverno. Mister Grimaldi prova a restituire verve alla manovra dei suoi con l'inserimento di Signorelli a rilevare Aliperta, ma sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi. Al 18' Aloia sfiora il raddoppio con una conclusione che scheggia la traversa. Al 20' Vacca impegna il portiere di casa (che si salva in due tempi), mentre due minuti più tardi è un difensore a sventare su Longo. L'innesto di Guarracino per Celiento non vale a conferire più peso alle sortite dei corallini, parsi con poche idee e con evidenti difficoltà a manovrare. È della Sancataldese l'ultima occasione da gol: corre il 32', quando Lo Giudice calcia sul palo esterno il pallone del possibile 2-0.



A fine gara piovono fischi e ferme manifestazioni di dissenso dal settore riservato ai tifosi ospiti. I mugugni e l'incredulità di Roccella si traducono stavolta in una decisa contestazione. Due sconfitte esterne consecutive e cinque gol sul groppone stridono in maniera netta con i considerevoli esborsi sostenuti nel mercato estivo e con le annesse - pur se velate - ambizioni cullate dal club.

