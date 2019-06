La Turris non si arrende: giovedì incontro con Ghirelli

di Raffaella Ascione

Forse una speranza in chiave ripescaggio ancora c’è. O almeno, la so alimenta anche a dispetto della ormai arcinota grana tribuna. La Turris non intende lasciare nulla di intentato, per questo ha chiesto ed ottenuto un incontro con il numero uno della Lega Pro. La società corallina, caparbiamente ed incessantemente a lavoro per inseguire il sogno serie C, giovedì mattina sarà ricevuta dal presidente Ghirelli. L’iniziativa è stata assunta sulla scorta di quanto emerso dall’incontro di ieri nella Sala Consiliare di Palazzo Baronale. L’intenzione è quella di esporre al presidente della Lega Pro tutti i dettagli relativi alla questione strutturale, illustrando le procedure intanto avviate e tutte quelle già pianificate per ottenere nuovamente la piena agibilità dell’impianto. Questo l’unico ostacolo che si frappone fra la Turris e la serie C, con la società pronta a far fronte a tutti gli ulteriori oneri imposti per l’integrazione dell’organico del prossimo campionato professionistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA