La Turris pensa al futuro: «Per una società ancor più forte»

di Raffaella Ascione

Fondamentale non solo in chiave ripescaggio. La notizia dell’avvio della gara per il rifacimento del sintetico del Liguori, ufficializzata nella giornata di ieri da Palazzo Baronale, potrebbe rappresentare il punto di partenza per rilanciare prepotentemente le ambizioni della Turris. Anche nel caso in cui non dovessero darsi – all’esito dei playoff – tutte le condizioni per accedere in serie C attraverso la porta di servizio.

Anzitutto perché il presidente Colantonio ha ribadito a più riprese l’intenzione – necessariamente collegata alla realizzazione degli interventi in programma al Liguori – di ritentare l’assalto al professionismo il prossimo anno. E poi perché, con uno stadio a norma, il patron corallino potrebbe ritrovarsi a contare sull'apporto di ulteriori imprenditori, pronti ad affiancarlo per sostenere il progetto Turris anche nell’ipotesi in cui non dovessero aprirsi le porte della C con il ripescaggio.

La conferma arriva dal direttore generale Rosario Primicile. «Avere uno stadio a norma è condizione essenziale affinché il progetto vada avanti. L’impegno del Comune in tal senso è quindi fondamentale. Nuovi soci per Colantonio? È possibile. Stiamo lavorando ad una società ancor più forte, indipendentemente dalla serie C. Il discorso con questi imprenditori è sostanzialmente sganciato dalla categoria, la loro garanzia è Antonio Colantonio. È per lui che sceglierebbero di legarsi al nostro progetto e di sostenerlo».

