Colpaccio Turris, ecco il bomber: dal Cerignola arriva Longo

di Raffaella Ascione

Settantotto reti nelle ultime quattro stagioni. Questo il biglietto da visita del primo volto nuovo della Turris 2018/19. Si tratta dell’attaccante classe ’87 Fabio Longo, lo scorso anno in forza al Cerignola. Vecchia conoscenza di mister Teore Grimaldi, che lo ha avuto a disposizione proprio con la formazione ofantina e con la Frattese, cui l’attaccante è stato legato dal 2014 al 2017.



Del resto lo aveva lasciato intendere il patron Antonio Colantonio che per rinforzare il pacchetto avanzato non avrebbe badato a spese. «Fin dal giorno successivo il vittorioso spareggio con l'Aversa – si apprende da una nota ufficiale diramata dal club corallino – la società è al lavoro per costruire una squadra degna del blasone e della tifoseria della quarta città della Campania. La Turris Calcio chiude un grande colpo di mercato, riportando in regione uno degli attaccanti più richiesti dell'intero panorama della serie D».



Una trattativa condotta con ostinazione dal direttore sportivo Antonio Governucci. «Il diesse ha condotto la trattativa con l'entourage del bomber di Frattamaggiore ed il presidente Colantonio è stato lietissimo di concluderla. Ex Cerignola, Frattese, Savoia e Gladiator, Longo era richiestissimo da numerose, importanti società di serie D».



La società ha inoltre reso noto che l'intero staff tecnico, il nuovo attaccante corallino ed i programmi societari per la stagione 2018/19, saranno illustrati a stampa e tifosi nel corso di una presentazione in programma mercoledì sera alle ore 20 presso l'Hotel Poseidon di Torre del Greco. Un evento aperto anche alla tifoseria.

