La Turris piazza il colpo in difesa: dal Catanzaro il «gigante» Di Nunzio

di Raffaella Ascione

La scorsa stagione ha collezionato 26 presenze in Serie C con il Catanzaro. Quest’oggi Francesco Di Nunzio, difensore centrale classe 1985, si è ufficialmente legato alla Turris. La notizia dell’interessamento del club corallino nei confronti del gigante di difesa si era fatta parecchio insistente negli ultimi giorni, tanto che domenica – nel post partita di Turris-Nocerina – il direttore sportivo Antonio Governucci aveva preannunciato la fumata bianca a stretto giro. Quest’oggi l’ufficialità. Con i suoi 190 centimentri, l’ex Catanzaro va dunque a completare il pacchetto difensivo corallino.



Di Nunzio (nella foto in azione con la maglia della Juve Stabia) arriva all’ombra del Vesuvio forte di una consolidata esperienza tra i professionisti: per lui tanta serie C con Sudtirol, Cosenza, Melfi, Savoia, Juve Stabia, Sorrento e Cassino, e 25 presenze in Serie B con la Juve Stabia, nella stagione 2013/14. Unica esperienza in Serie D, ad inizio carriera, con il Ferentino, dopo la trafila nel settore giovanile del Vicenza.



Dopo la firma di questo pomeriggio, da domani l’esperto difensore si aggregherà al gruppo, agli ordini di mister Grimaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA