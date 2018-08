La Turris punta il mercato, domenica contro i «fratelli» molossi

di Raffaella Ascione

«Abbiamo messo in campo qualità, gioco e carattere e sono contento che il pubblico si sia divertito, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci, perché solo così potranno arrivare risultati importanti»: commenta così il rotondo successo della Turris nell’esordio in Coppa, il presidente Antonio Colantonio.



Domenica i corallini saranno di nuovo di scena al Liguori per il primo turno della competizione tricolore contro la Nocerina. Prima però l’appuntamento in Comune per risolvere la questione della licenza ex art.68 Tulps e lo spartiacque del 30 agosto, data della composizione dei gironi. «Contro la Nocerina sarà di sicuro una gran festa – continua Colantonio – visto il rapporto speciale che c’è tra le due tifoserie. Nel frattempo depositerò allo sportello Suap (l’appuntamento è per oggi, lunedì) tutta la documentazione richiesta per ottenere la licenza ex art.68. Ho ricevuto dal Comune tutte le rassicurazioni, sono quindi fiducioso. Gironi? Sarebbe stuzzicante se dovessimo giocarcela con De Laurentiis, ma indipendentemente da Bari ed Avellino, noi siamo pronti. Vogliamo che la nostra gente si diverta e siamo pronti».



Quindi un messaggio ai tifosi, passando per il mercato. «Sono loro, i tifosi, che mi stanno facendo innamorare sempre più della Turris. La loro passione è trascinante. Un nuovo intervento sul mercato? Noi siamo sempre pronti: se dovesse darsi qualche possibilità, in qualsiasi ruolo, non mi tirerò indietro. Finché ho voglia e possibilità, intendo far divertire il nostro pubblico».



Nel mirino c'è sempre un difensore. «Se il mercato dovesse offrire qualche occasione importante - precisa il diesse Governucci - saremmo pronti a coglierla. In qualsiasi reparto. Questo intendeva il presidente, non riferendosi ad un ruolo specifico, nonostante per qualcuno sia ad oggi la difesa quella che garantisce meno serenità. Per il resto abbiamo una rosa corposa e valida, tanto da offrire al tecnico valide alternative. Da applausi il piglio ed il contributo forniti contro il Pomigliano da quanti sono partiti dalla panchina».



Manca ancora l’ufficialità, ma giovedì – a Tito – i corallini dovrebbero sostenere un test amichevole col il Potenza di Ragno, neopromosso in Serie C.

