La Turris riparte dalle certezze: accordo con Varchetta e Longo

di Raffaella Ascione

Dopo gli annunci di mister Fabiano, confermato in panca dopo la stagione dei record, e di Nando Coppola, nuovo direttore dell’area tecnica in caso di ripescaggio in serie C, tocca adesso ai calciatori. Resteranno alla Turris il difensore centrale Alessandro Varchetta ed il baby attaccante Vincenzo Di Dato (classe 2000). «Felicissimo della riconferma», commenta l’esperto centrale, che ha tra l'altro impresso il proprio sigillo nella rovente semifinale contro il Castrovillari, firmando la rete del 3-2, valsa l'accesso in finale playoff. «Continuare il magnifico lavoro fatto nella scorsa stagione è motivo di grande orgoglio per me. Così come lo è giocare nella Turris davanti ad una splendida tifoseria. Ringrazio il presidente, tutta la società e il mister per avermi rinnovato la fiducia».

Accordo praticamente raggiunto anche con il centrocampista il centrocampista Daniele Franco (l’ufficialità è attesa nella giornata di domani). In serata la società incontrerà gli altri due difensori centrali Stefano Riccio e Francesco Di Nunzio, mentre domani sarà la volta del centrocampista Domenico Aliperta, nel frattempo cercato con insistenza dalla Casertana.

L’intenzione della società corallina è quella di procedere ad una conferma in blocco – salvo fisiologiche defezioni – del gruppo che nella passata stagione ha macinato vittorie e punti, dovendo alla fine arrendersi solo al Bari.

Sembrerebbe intanto definita la posizione di Longo, corteggiatissimo da diversi club – Cerignola su tutti – disposti a tutto pur di accaparrarsi il capocannoniere della passata stagione. L’attaccante – che già il mese scorso aveva rinnovato il suo legame con la Turris – avrebbe in questi giorni cementato l’intesa con il patron Antonio Colantonio: dovrebbe dunque continuare a vestire la casacca corallina anche nella prossima stagione, indipendentemente dalla categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA