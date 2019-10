La Turris ritrova Alma, Garofalo si allena al Liguori

di Raffaella Ascione

Tre gare in sette giorni. Decisamente una settimana intensa per la Turris, attesa adesso dal derby di campionato contro il Portici. Buone nuove, intanto, dall’infermeria corallina. Torna infatti arruolabile l’attaccante Giuliano Alma, infortunatosi ad Angri contro l’Anagni e costretto ai box nell’ultima uscita di Aprilia.



Nel frattempo, ha - già da qualche giorno - preso ad allenarsi al Liguori l'ex - tra gli altri - Venezia e Torino Agostino Garofalo, difensore classe 1984 originario di Torre Annunziata, con alle spalle una lunga carriera spesa tra B e C. Per lui anche tre presenze in massima serie con il Siena nella stagione 2009/10.

Per il momento, però, Garofalo è e resta solo una suggestione di mercato. Il calciatore – che ancora in attesa di una chiamata dai “pro” – ha infatti chiesto ed ottenuto di allenarsi al Liguori con la Turris, senza alcun impegno per le parti, dunque. Non è però da escludere l’eventualità che la situazione evolva, con possibili risvolti in chiave corallina per l’esperto – e duttile – difensore. Una pedina che per la serie D rappresenterebbe un indubbio lusso. Un indiscutibile valore aggiunto.

