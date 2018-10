La Turris si riscopre impenetrabile: «Lavorato sulla testa dei ragazzi»

di Raffaella Ascione

Da quando è alla guida della Turris - poco meno di quattro settimane - l'ha praticamente rivoltata come un calzino, rigenerandola anzitutto sul piano mentale. Sotto la guida di Franco Fabiano, i corallini hanno raccolto otto punti in quattro gare, realizzando tre reti e subendone una soltanto. Dato, quest’ultimo, in netta controtendenza rispetto alla gestione Grimaldi.



«Quando vidi per la prima volta la squadra a Sorrento - commenta il tecnico - capii subito che c'era da lavorare sulla testa dei ragazzi, perché il potenziale era fuori discussione. La Turris ha qualità da vendere e di certo il suo livello non poteva essere quello dello stadio Italia. La svolta? Io non ho fatto niente. Sono stato anzi agevolato nel mio lavoro da un ottimo staff - composto dal secondo Salvatore, dal prof Ambrosio e dal preparatore dei portieri Senatore - e da un gruppo sano, disponibile e coeso».



Non vuol sentir parlare di singoli rigenerati, mister Fabiano. «La nostra forza è il gruppo. Mi fa però piacere che i nostri under, nessuno escluso, siano divenuti uno dei punti di forza del nostro scacchiere. Nel complesso, devo dire che mi sta piacendo l'atteggiamento con cui i ragazzi hanno affrontato e gestito gli ultimi impegni. Tolta la gara contro il Rotonda, che imponeva per forza di cose d'esser concreti piuttosto che belli, credo sia indiscutibile che contro Bari, Messina e Marsala la Turris abbia ottimamente figurato anche sul piano del gioco. Anche ieri a Marsala siamo usciti tra i complimenti. Abbiamo condotto il gioco per 80 minuti, mettendo in difficoltà l'avversario - per sua stessa ammissione - come nemmeno il Bari aveva fatto. Mi sono piaciuti parecchio il piglio e la mentalità che i ragazzi hanno messo in campo e che ci hanno consentito di dominare un così ostico avversario. Poi quel pizzico di fortuna finale, che ci ha consentito di scansare una cocente beffa».



Capitolo rigori sbagliati. «Diciamo che quest'anno ci gira male dagli undici metri. Tra campionato e Coppa abbiamo sbagliato tutti e tre i rigori concessi. Errori che salgono a sei, se si considerano anche quelli della passata stagione. Cosa ho detto a Cunzi dopo il rigore sbagliato a Marsala? Niente. Solo chi non tira non sbaglia. Evan ieri ha disputato un'ottima gara, è stato una'autentica spina nel fianco per la difesa siciliana. I complimenti vanno però estesi a tutti, a cominciare da Guarracino, che ha stretto i denti e lottato nonostante il problema alla mano e pur non avendo i novanta minuti nelle gambe».



Tiene adesso col fiato sospeso capitan Longo, ancora alle prese con un problema alla caviglia dopo il duro scontro di gioco che a Bari lo costrinse a lasciare anzitempo il rettangolo verde. Dopo l'esame radiografico dei giorni scorsi, il capitano corallino si sottoporrà in settimana ad una risonanza per appurare l'esatta entità dell'infortunio. «È un guerriero generoso. Anche ieri voleva giocare nonostante fosse ancora dolorante alla caviglia. Nei quindici minuti finali ha comunque dato l'anima».



E ora due gare interne consecutive per i corallini, che se la vedranno a Liguori con Cittanovese ed Acireale. «Dobbiamo solo pensare a giocare e far punti - conclude Fabiano - non abbiamo conquistato ancora nulla. Adesso viene il bello: dobbiamo restare concentrati per gettare le basi su cui costruire qualcosa di importante».

