La Turris si tiene stretto il bomber: accordo con Longo per il 2020

di Raffaella Ascione

La Turris riparte da Fabio Longo. Prima ancora di concludere la regular season, prima di disputare la fase dei playoff, la società corallina ha già individuato e blindato il suo punto di partenza in vista della prossima stagione. Questa mattina, presso gli uffici dell’azienda della famiglia Colantonio, società e bomber hanno infatti raggiunto e ufficializzato l’accordo. «Il capitano resta con noi. La Asd Turris Calcio – si apprende dalla nota ufficiale diramata dal club – comunica che Fabio Longo, capitano, bomber e recordman della Turris, ha raggiunto già questa mattina l’accordo con la famiglia Colantonio per restare in maglia corallina anche per la prossima stagione. La Turris riparte dunque dal suo capitano per costruire un futuro sempre più radioso».



L’annuncio ha inevitabilmente stuzzicato ed alimentato entusiasmo tra i tifosi corallini. Corteggiato da diversi club, Fabio Longo ha dunque sceltola Turris, con un anticipo ancor più consistente rispetto a quello con cui era stato ufficializzato la scorsa estate. Che si tratti di serie D oppure – lo dirà un’estate che si preannuncia parecchio calda – di serie C, il bomber continuerà dunque a vestire rosso corallo.



