La Turris strozza l’urlo del San Nicola: 0-0 a Bari con brivido finale

di Raffaella Ascione

Determinata, accorta, propositiva e capace di soffrire, specie nel finale di gara: la Turris frena la marcia del Bari e torna con un pari dal San Nicola. Uno 0-0 - galletti per la prima volta a secco in questa stagione - frutto non solo di un convincente atteggiamento del collettivo sul piano tecnico-tattico, ma anche di alcune individualità parse rigenerate dalla cura Fabiano.

Nel 4-3-3 corallino, Auriemma chiamato presidiare la corsia di sinistra; Fabiano vince il ballottaggio con il neo arrivato Marino. In avanti, tridente tutto over, con Celiento, Cunzi e Longo.

Prima del fischio d’inizio, il simbolico applauso di Longo e compagni al settore ospiti rimasto vuoto per motivi di ordine pubblico, dopo la segnalazione – intervenuta in settimana – da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive.



Convincente l’approccio alla gara della Turris, che affronta i galletti con personalità. Al 17’ lancio in profondità per Longo, agganciato dal portiere in uscita: tutto regolare per il direttore di gara. Brivido nell’area corallina al 22’, al primo affondo del Bari: ci prova prima Piovanelli da posizione defilata, poi sulla respinta va Neglia, con Varchetta che sventa proprio sulla linea di porta. Bari di nuovo pericoloso al 26’, poi la ghiotta occasione di marca corallina. Celiento confeziona un assist d’oro per Cunzi: spettacolare la mezza girata dell'ex Catanzaro, su cui è decisivo l’intervento di Marfella. Al 41’ stecca clamorosamente Simeri, servito dalla sinistra da Neglia: lasciato pericolosamente libero di calciare, l’ex Stabia impatta male e spedisce lentamente sul fondo.



Nella ripresa il Bari aumenta gradualmente ritmi ed intensità; di contro, una Turris capace di restare compatta e di contenere con ordine. Due minuti e Simeri – lanciato dalle retrovie – si invola pericolosamente in area palla al piede: conclusione abbondantemente alta sulla traversa. Al 5’ decisiva uscita di Casolare su Neglia, che ci riprova poi un minuto più tardi, sugli sviluppi di una rimessa laterale: di un nulla fuori il suo tiro a giro. Al 19’, con l’innesto di Marino per Fabiano, Auriemma si sposta in mediana. Al 22’ finisce abbondantemente alto sul montante il sinistro di Floriano. Alla mezz’ora la Turris perde Longo, colpito duro in area: al suo posto Guarracino. Al 35’ altro decisivo intervento di Varchetta, che sventa proprio sulla linea di porta la velenosa conclusione di Brienza. Nel corso degli ultimi secondi di recupero – concessi 5 minuti – è invece la traversa a dire di no al fantasista, che ci prova su punizione dal limite.



Comprensibilmente soddisfatto, a fine gara, il tecnico corallino Franco Fabiano. «Non eravamo certo venuti qui per fare la vittima sacrificale. Abbiamo anche noi le nostre qualità e ci siamo presentati in questo imponente stadio per fare la nostra parte. Come sarà sempre. Con umiltà, ma al tempo stesso con la consapevolezza di poter dire la nostra». Da ultima, una stoccata all’Amministrazione comunale sulla vicenda Liguori. «Parlo da torrese, non da tecnico. Per la prima volta abbiamo un presidente in grado di assicurare un futuro alla nostra Turris. Toccherà farlo capire alle persone che noi stessi abbiamo posto al governo della città».

