La Turris torna al Liguori: si sblocca il caso tribuna

di Raffaella Ascione

Riprenderà quest’oggi al Liguori la preparazione precampionato della Turris, reduce da una due giorni di riposo dopo il ko di Arezzo, costato l’eliminazione al primo turno di Tim Cup. Riprenderanno a lavorare sul campo Celiento e Da Dalt, costretti ai box in Coppa da fastidi muscolari, ed i baby Giofri e Di Dato.



Nel frattempo, è arrivato l’atteso ok del Genio Civile in chiave tribuna. I calcoli depositati dal Comune – su richiesta del Tribunale – hanno ottenuto riscontro positivo dalla Commissione competente: un placet che vale a risolvere quella situazione di empasse che si era venuta a creare nelle ultime settimane, ostativa al definitivo dissequestro della struttura in cemento. Il parere del Genio Civile dovrà adesso esser depositato presso il Tribunale oplontino, ad integrazione dell’istanza di dissequestro presentata dal Comune. Bisognerà dunque attendere i necessari tempi di giustizia, ma la documentazione prodotta dovrebbe stavolta spianare la strada al provvedimento che varrà a restituire ad Ente e Turris uno stadio pienamente fruibile.

