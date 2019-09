La Turris viaggia Forte: «Tensione sempre alta»

di Raffaella Ascione

Tre gol nelle ultime due gare. Decisiva la sua doppietta sull’ostico campo di Ladispoli, che ha consentito alla Turris di far propria l’intera posta in palio. «A quanti gol voglio arrivare? Non lo dico – commenta Daniele Forte – soprattutto perché l’obiettivo principale è un altro. Poi, più reti riuscirò a segnare per la nostra causa, tanto meglio sarà».

Vibrante la gara dell’Angelo Sale: subito in discesa per i corallini, in vantaggio dopo appena dieci secondi con Longo, poi complicata da due defaillance che hanno consentito ai padroni di casa di ribaltarla; quindi, la doppietta da tre punti del centrocampista, che ha scacciato la paura e dato il là all’esultanza.



«Probabilmente dopo il vantaggio immediato – l’analisi di Forte, in linea con quella del tecnico Fabiano – ci siamo inconsciamente un po’ rilassati. Il fatto di trovarci avanti dopo dieci secondi ci ha portato a credere che sarebbe stato tutto facile, ma in serie D non esistono partite facili. Al contrario, ogni domenica troveremo un avversario pronto a farci la guerra. Dobbiamo quindi imparare da questa partita ad aspettarci questo genere di atteggiamento su ogni campo, tenendo sempre e costantemente alta la tensione. Del resto, quando giochiamo ad alta intensità, creiamo tanto, viceversa, quando abbassiamo il ritmo facciamo fatica. Tifosi? Ci danno sempre una grossa carica, voglio ringraziarli a nome della squadra».



Giorni caldi, intanto, in chiave Liguori. Ottenuta la disponibilità dell’impianto per gli allenamenti, l’obiettivo adesso è tentarle tutte per tornare a casa il prima possibile anche per le gare ufficiali. Dovesse sbloccarsi a stretto giro la questione Distinti – si attende il parere favorevole del Genio Civile rispetto ai calcoli per l’installazione del nuovo cancello d’ingresso – potrebbe profilarsi la speranza di giocare al Liguori già domenica contro l’Anagni. Ovviamente a capienza ridotta, proprio come in occasione dei playoff, con la Tribuna ancora off a causa degli interventi in corso per ottenerne il definitivo dissequestro.

