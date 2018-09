C'è Ladispoli-Avellino, mister Graziani scalda i motori

di Alfonso D'Acierno

Si comincia a fare sul serio. Domenica la Calcio Avellino ssd affronta il Ladispoli in occasione della prima giornata di Campionato di serie D e, dunque, il tempo dei cosiddetti convenevoli è terminato.



Da ieri, infatti, mister Graziani ha cominciato a pensare seriamente al match in terra laziale, provando a più riprese il suo 4-4-2. Una seduta di allenamento ad alti ritmi alla quale non hanno preso parte Carbonelli, a Roma per sostenere delle sedute di terapie per riprendersi da un infortunio muscolare, Totato, vittima di una distorsione alla caviglia e Moreschini, ancora fermo per problemi muscolari. Essendo ad inizio settimana, il tecnico biancoverde, non ha lasciato trapelare certezze, a parte qualche eccezione. In un primo momento, la formazione con casacche, che generalmente va ad indicare l'undici titolare, ha visto tra i pali Longobardi (con Lagomarsini schierato con le riserve soltanto per ricevere un maggior numero di tiri in porta), in difesa a partire da destra Patrignani (99), Morero, Dondoni e Scarf (99), a centrocampo Tribuzzi (98), Matute, Gerbaudo e Parisi (00) ed in attacco Ciotola e Sforzini. Le indicazioni sono state piuttosto positive con però l'incognita legata a Nando Sforzini, che dimostra di stare bene fisicamente ma, allo stesso tempo, non ha ancora nelle gambe il ritmo partita. Inoltre c'è da definire la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Se a destra Patrignani è quasi sicuro di partire da titolare in questa prima giornata di campionato, non vale la stessa regola per Michael Scarf. Ecco perché, in una seconda fase di allenamento, Graziani ha cambiato quasi totalmente l'undici con le casacche. La difesa è stata composta, a partire da destra, da Patrignani (99), Morero, Mikhaylovskyi e Mithra, a centrocampo la linea a quattro era formata da Tribuzzi (98), Buono (99), Gerbaudo e Parisi (00), ed in attacco Ciotola è stato affiancato da De Vena. Insomma, viste le prove tecniche di ieri, Graziani è sicuro su sette undicesimi della formazione che dovrà scendere in campo a Ladispoli. Lagomarsini in porta, Patrignani e Morero in difesa, Tribuzzi, Gerbaudo e Parisi a centrocampo e Ciotola in attacco.



