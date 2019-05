Lavori a Sarno per le Universiadi: il playout Sarnese-Nola ad Angri

di Giuliano Pisciotta

Il conto alla rovescia per le Universiadi si intreccia col destino sportivo di Sarnese e Nola in Serie D. I lavori per la kermesse universitaria avviati già da tempo, infatti, costringeranno i sarrastri a giocare lontano dallo stadio Felice Squitieri, uno dei campi di allenamento per le Nazionali di calcio che parteciperanno alle Universiadi.



La Sarnese ha ripiegato dunque per lo stadio Pasquale Novi di Angri per la disputa della gara playout contro il Nola. Il match si giocherà domenica 12 maggio, con fischio d'inizio fissato per le 16. I sarrastri hanno ripreso il lavoro dopo la vittoria esterna per 3-2 contro il già retrocesso Pomigliano.



Per il derby all'ombra del Vesuvio, gara da dentro o fuori, la Sarnese potrà contare di nuovo sull'apporto in panchina del tecnico Alfonso Pepe, che ha saltato per squalifica le ultime due giornate di regular season. Tornano tra i disponibili anche il difensore Pantano, il centrocampista Crispini e il "dodicesimo" Scognamiglio, anch'essi reduci da doppio stop disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA