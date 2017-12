Longo: «Ringrazio il Pomigliano, ma ambisco a una panchina tra i "pro"»

di Giuliano Pisciotta

«Ci tengo a ringraziare il Pomigliano per avermi contattato dopo il divorzio dal tecnico Marco Nappi, ma la trattativa non è andata a buon fine». L’allenatore Emilio Longo smentisce così le notizie circolate in mattinata, relative alla chiusura dell’accordo con il club della città dell’Alfa.



Longo era stato vicinissimo, nei giorni scorsi, anche alla panchina del Monopoli in Serie C, con pari chance rispetto a Giuseppe Scienza, al quale poi il club pugliese ha affidato l’incarico. Serie C o un progetto importante, di primissima fascia in Serie D: questi gli obiettivi dell’allenatore salernitano, reduce da due annate positive alla Cavese, con una vittoria dei play-off due stagioni fa e una finale di post season raggiunta nel passato campionato, dopo aver fatto parte dello staff tecnico del Livorno in Serie B nel torneo 2014-15.



«Dopo le ultime tre annate più che positive - ha affermato mister Longo - la mia aspirazione principale resta una panchina tra i professionisti. E, in tal senso, sto proseguendo con impegno e dedizione il Master Uefa Pro presso il Centro Tecnico della Figc a Coverciano, per l'abilitazione ad allenatore professionista di Prima Categoria, massimo riconoscimento federale per un tecnico».

