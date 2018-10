Lopetrone-gol: il Gragnano interrompe il digiuno nel ricordo di Perinelli

di Raffaella Ascione

Il Gragnano si aggiudica la sfida del San Michele contro il Pomigliano e si stacca - dopo tre sconfitte consecutive - dal fondo della classifica. Restano invece inchiodati a quota zero i granata, cui non è riuscita l'inversione di rotta nemmeno dopo l'avvicendamento in panchina registrato in settimana, con Cioffi subentrato a La Cava.



Al San Michele decide una rete di Lopetrone, a segno al minuto 34 della seconda frazione di gioco. Prima e dopo la gara, il commosso ricordo dei pastai in memoria di Raffaele Perinelli, il giovane difensore freddato nella notte con una coltellata al cuore, inferta al culmine di una lite da un 31enne incensurato.

Deciso l'avvio di gara dei granata di Cioffi, che al quarto d'ora vedono sfumare il vantaggio con l'intervento sulla linea di porta di Chiavazzo, che sventa dopo un'incertezza di Sorrentino. Ancora granata in avanti al 32': sponda di Moi per De Luca, che calcia sul fondo da posizione favorevole. Un minuto più tardi è il Gragnano a rendersi pericoloso con Gassama, al tiro per due volte in rapida sequenza: la prima conclusione viene bloccata dall'intervento in scivolata di Ferraro, la seconda deviata in angolo dal portiere Caparro.



Nella ripresa, ghiotta occasione di marca granata al minuto 14. Il direttore di gara sanziona col penalty - tra le veementi proteste dei pastai - il tocco di mano in area di Pastore: sul dischetto si porta Suriano, la cui conclusione viene intercettata e neutralizzata da Sorrentino. Dopo un tentativo di Chiariello, i gialloblù trovano il gol partita al 34' con Lopetrone, che insacca dalla distanza.

A fine gara si leva forte, all'unisono, la dedica di squadra e tifosi: successo tutto dedicato a Lello Perinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA