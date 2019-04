Manita Savoia al Granata: speranze playoff ridotte al lumicino

di Raffaella Ascione

C’era uno striscione eloquente ad accogliere in campo il Savoia nell’ultimo impegno interno contro il Granata. «Il vostro impegno non è mai mancato… Il nostro sostegno avete meritato… Lottate col cuore e facciamo risultato… Carica!!!» (foto ufficio stampa). L’impegno non è certo mancato e nemmeno il risultato, ma il sonoro 5-0 rifilato ai granata di Maschio potrebbe non bastare agli oplontini per centrare il traguardo dei playoff. il Savoia resta infatti a braccetto al quinto posto con la Fidelis Andria, ma i pugliesi possono contare su una differenza reti favorevole (+2) che potrebbe alla fine risultare decisiva. Domenica, nell’ultimo atto della regular season, il Savoia sarà di scena a Vallo della Lucania, contro una Gelbison a caccia di punti preziosi per conquistare la salvezza diretta, mentre l’Andria se la vedrà con l’Altamura.

Contro il Granata non c’è però storia. Mister Campilongo deve rinunciare agli acciaccati Gatto e Guastamacchia, oltre che agli squalificati Costantino e Nives. Il Savoia passa al 22’ con D’Ancora, che firma il vantaggio con un tocco morbido a scavalcare il portiere su assist di Diakite. Il raddoppio arriva al 40'. Lo sigla Del Sorbo in controbalzo, sugli sviluppi di un corner di Alvino.

Nella ripresa i bianchi affondano i colpi alla ricerca di quella goleada in grado di azzerare il gap nei confronti dell’Andria. Vanno a segno Diakite con una doppietta ed Ortiz, in pieno recupero. Domenica ultimo, decisivo atto al Morra di Vallo.

