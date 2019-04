Matute carica l'Avellino: «Noi non molliamo d'un metro»

di Annibale Discepolo

Penultimo atto nel Lazio con la Lupa Roma, prima di ritornarci per l'ultima sfida, caldissima, col Latina, probabilmente senza tifosi irpini al seguito. «Quando sugli spalti non c'è il nostro incredibile e generosissimo pubblico a spingerci e sostenerci, ci sentiamo meno forti, ma a Latina anche se non li vedremo, li sentiremo urlare a squarciagola dall'inizio alla fine, incoraggiarci. Saranno comunque al nostro fianco e quindi proveremo a dar loro questa grandissima soddisfazione: la voglia di lottare c'è, la metteremo in campo fino all'ultimo». Kelvin Matute oramai ha fatto di Avellino la sua tana e da neo lupo ora ha un solo obiettivo; sbranare, calcisticamente parlando, domani i «cuccioli» della Lupa Roma. «Come sempre scendiamo in campo per dare il massimo, e domani lo sarà ancor di più - assicura il camerunense - in un momento non facile: sappiamo che quando si affronta un avversario che vuol salvarsi, diventa assai dura; sappiamo che chi hai di fronte ci mette oltre il cuore, ma noi non temiamo nessuno ed abbiamo un obiettivo da provare a centrare a tutti i costi ecco perchè la stanchezza dovremo sconfiggerla prima d'ogni cosa. Come farlo ? Conterà la testa, quella che ci guida e siccome stiamo recuperando anche sotto il versante fisico, proveremo ad ottenere il miglior risultato possibile».



