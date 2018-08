Mercato: Gragnano e Portici puntellano il parco under

di Raffaella Ascione

Due baby classe 1999 annunciati da Gragnano e Portici. il club pastaio ha ufficializzato il tesseramento di Salvatore Matino, terzino sinistro reduce da un’esperienza con il Sorrento, con cui – nella passata stagione – ha conquistato la promozione in Serie D dopo lo spareggio con l’Agropoli.



«Felice di essere al Gragnano. In queste settimane – commenta il giovane – mi sono trovato bene sia con lo staff che con i compagni di squadra, riuscendo subito ad inserirmi nel gruppo. Voglio dare il massimo per farmi trovare sempre pronto».



Approda invece al Portici Gabriele Antico, estremo difensore che nel campionato scorso ha difeso i pali della Battipagliese. Gli azzurri di mister Chianese saranno di scena domenica al Felice Squitieri di Sarno per l’esordio stagionale nel turno preliminare di Coppa Italia. Fischio d’inizio – d’intesa coi padroni di casa della Sarnese – posticipato alle 18.

